Более 500 человек стали жертвами наводнений в Центральной Африке

По информации APA, Стихийное бедствие охватило все 23 региона страны, отмечает агентство со ссылкой на Бюро координации гуманитарных вопросов Чада. Пострадали свыше 318 тыс. семей. Разрушены около 212 тыс. жилых домов, уничтожены посевы сельскохозяйственных культур на площади примерно 357 тыс. га.

Как уточняется, власти уже ведут работы по ликвидации последствий наводнения. В столице Нджамене и других городах созданы пункты временного размещения беженцев. Идет бесплатная раздача продовольствия.

For the sake of accountability, the Borno State Government needs to clarify to the general public for been misled by the assessment of the technical guys at the Lake Chad Basin regarding the flood in Maiduguri.



It's time we start getting this thing right in Borno

