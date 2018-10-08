Жомарта Ертаева не выдали Казахстану

Экс-гендиректор и совладелец "Алмател Казахстан" Жомарт Ертаев получил убежище.

Генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану бывшего банкира и руководителя крупнейшей в этой стране телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан» («Алма ТВ») Жомарта Ертаева. В Казахстане он обвиняется в хищении $80 млн у Bank RBK, однако защите удалось доказать, что преследование господина Ертаева необоснованно. Сам он в России получил статус беженца, пишет Коммерсант.

«Когда мы и наш доверитель получили на руки официальное уведомление об освобождении Жомарта из-под домашнего ареста, у нас появилась уверенность, что его не выдадут в Казахстан и все злоключения позади»,— сообщил адвокат Алексей Петров.

По словам адвоката, ему надзорное ведомство в итоге дало ознакомиться и с решением об отказе в экстрадиции.

При этом защитник отметил, что отказ в экстрадиции последовал после того, как управление по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД России по Москве предоставило его клиенту статус беженца.

«Заявление об этом Жомарт Ертаев подал в ГУВМ МВД России, как только был задержан сотрудниками полиции,— пояснил адвокат.— Поэтому мы очень рады, что запрос о его выдаче отклонили, поскольку на родине Жомарту не стоило рассчитывать на справедливое разбирательство дела».

Ертаева обвинили по ч. 4 ст. 177 УК, соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии казахских следователей, банкир участвовал в хищении $80 млн кредитных средств у местного АО Bank RBK, в котором числился советником председателя совета директоров. В свою очередь, адвокаты утверждают, что эти деньги не похищались, а были потрачены на покупку пакета акций компании «Алма ТВ», транслировавшей в Казахстане российские телеканалы. Причем, говорят они, кредит был выдан по распоряжению предправления банка на стороннее лицо. А деньги были получены тогдашним владельцем «Алма ТВ», которое вскоре и возглавил Жомарт Ертаев. Из-за этой сделки, по словам защиты, господин Ертаев стал получать угрозы от местных националистов, что и стало причиной его переезда в 2014 году на постоянное жительство в Россию.

Между тем в прошлом году у Bank RBK возникли серьезные финансовые проблемы, после чего в нем произошла смена руководства. Новые руководители потребовали от заемщиков срочно погасить задолженность. И хотя Жомарт Ертаев таковым не являлся, именно ему, по словам адвокатов, было предложено либо вернуть деньги, либо отдать акции «Алма ТВ». Господин Ертаев посчитал эти действия незаконными, после чего, говорят адвокаты, в Казахстане на него и завели дело о мошенничестве. Позже генеральная прокуратура Казахстана направила запрос о его выдаче в Россию. 8 мая господин Ертаев был задержан в Москве оперативниками, но Пресненский суд Москвы отказал Генпрокуратуре РФ в заключении его под стражу, поместив под домашний арест.

Тем временем адвокату Алексею Петрову удалось представить МВД и Генпрокуратуре РФ убедительные доказательства того, что его подзащитный не был получателем злополучного кредита, не принимал решение о его выдаче и не участвовал в переводе денежных средств. Кроме того, настаивал защитник, в случае экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан «ему может угрожать серьезная опасность».

«Я не вправе раскрывать все, что нам известно,— пояснил “Ъ” господин Петров.— Уполномочен лишь заявить, что эти угрозы могут исходить как от казахских правоохранителей, которые, по нашим данным, не собираются объективно расследовать дело, так и от сторонних лиц, не заинтересованных в том, чтобы Ертаев рассказал правду о реальных событиях в республике».

Эти данные, видимо, произвели впечатление на миграционную службу МВД, которая в конце августа решила предоставить Жомарту Ертаеву статус беженца, и на надзорное ведомство.

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