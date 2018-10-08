Появятся сертификаты для снижения взноса по программе "7-20-25"

Средний номинал одного жилищного сертификата составит 1 млн тенге.

Казахстанцам будут выданы жилищные сертификаты "7-20-25" для снижения первоначального взноса, передает Zakon.kz.

Как сообщила компания-оператор программы АО «Ипотечная организация «Баспана» в целях исполнения поручения Нурсултана Назарбаева, будут выпущены не менее 50 тысяч жилищных сертификатов "7-20-25" для снижения первоначального взноса. До конца 2018 года казахстанцам будут вручены порядка 10 тысяч сертификатов.

Отмечается, что жилищные сертификаты "7-20-25" снизят первоначальный взнос для работников бюджетной сферы при участии в ипотечной программе.

Распределять сертификаты будут акиматы городов и областей. Выдача начнется уже на этой неделе.

Средний номинал одного жилищного сертификата составит 1 млн тенге. Для стимулирования населения в участии в президентской ипотечной программе местными исполнительными органами будут выделено не менее 50 млрд. тенге.

В своем Послании народу Казахстана глава государства был удивлен, что по программе "7-20-25" одобрено так мало заявок, и поручил принять меры по более активному ее развитию.

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