В Туркестане обсудили Послание Президента РК

В завершении совещания глава региона поручил областному управлению внутренней политики провести в первую очередь, на соответствующем уровне информационно-разъяснительную работу по задачам, озвученным в Послании.

Сегодня в Туркестанской области прошло совещание в рамках Послания Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Открывая совещание, аким области Жансеит Туймебаев подробно остановился на важности и значении политического документа, состоящего из шести основных направлений, а также отметил, что данный документ направлен на повышение доходов казахстанцев, улучшение социального положения, дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, создание благоприятной и безопасной среды для жизни населения. Обсудив каждый пункт в Послании Президента РК, глава региона рассказал о проводимой в в регионе работе, в рамках обозначенных задач.

"Глава государства поручил продлить действие программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» до 2025 года, отметив результаты данной программы. "На ее реализацию необходимо предусмотреть дополнительно не менее 30 миллиардов тенге ежегодно. .Для реализации программы необходимо ежегодно дополнительно выделять не менее 30 миллиардов тенге. Это позволит за 3 года дополнительно создать не менее 22 тысяч новых рабочих мест, обеспечит поступление 224 миллиардов тенге налогов и производство продукции на 3 триллиона тенге", - сказал Президент. Это поручение также открывает новые возможности для дальнейшего развития предпринимательства в нашей области", - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Кроме того, на заседании аким области также рассказал о приоритетах, отмеченных в Послании, таких как: индустриализация, промышленность, строительство, жилье, туризм, агропромышленный комплекс и поделился планами по их развитию в регионе.

Вместе с тем, в ходе совещания ряд граждан поделились своими мнениями по пропаганде задач, обозначенных в политическом документе Главы государства. Среди них доцент Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави, доктор исторических наук Хазретали Маханович Турсун, учредитель предприятия «Борте Милка», депутат областного маслихата Нуралы Абишев, председатель Общественного совета Сайрамского района, ветеран Амангелди Кабылбеков, председатель Ассоциации узбеков Казахстана «Дустлик» Икрам Хашимжанов и др.

В завершении совещания глава региона поручил областному управлению внутренней политики провести в первую очередь, на соответствующем уровне информационно-разъяснительную работу по задачам, озвученным в Послании, а также пропаганду в СМИ. Наряду с этим, ряд конкретных поручений были даны некоторым руководителям областных управлений.

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