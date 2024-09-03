В акимате СКО обсудили Послание президента

Сегодня под председательством главы региона Гауеза Нурмухамбетова прошло расширенное заседание акимата по реализации задач, озвученных в ходе Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

На совещании предметно обсудили стратегические задачи и поручения президента. Заслушаны доклады заместителей акима области и руководителя аппарата о проводимых мерах по развитию региона и планируемых задачах в рамках исполнения поручений, обозначенных в Послании.

Фото: акимат СКО

Глава региона поставил ряд задач по качественной реализации Послания главы государства.

Фото: акимат СКО

В частности, это – эффективное использование бюджетных средств, усиление работы по привлечению инвесторов, качественное исполнение инфраструктурных проектов, обеспечение роста доли среднего бизнеса в экономике, формирование пула проектов ГЧП, пересмотр порядка возврата и передачи земель, развитие образования, здравоохранения и так далее.

Фото: акимат СКО

Обращаясь к руководителям госорганов, аким области подчеркнул важность качественного и эффективного выполнения задач и поручений президента.