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В акимате СКО обсудили Послание президента

В акимате СКО обсудили Послание президента, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 19:26 Фото: акимат СКО
Сегодня под председательством главы региона Гауеза Нурмухамбетова прошло расширенное заседание акимата по реализации задач, озвученных в ходе Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

На совещании предметно обсудили стратегические задачи и поручения президента. Заслушаны доклады заместителей акима области и руководителя аппарата о проводимых мерах по развитию региона и планируемых задачах в рамках исполнения поручений, обозначенных в Послании.

В акимате СКО обсудили Послание президента, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 19:26

Фото: акимат СКО

Глава региона поставил ряд задач по качественной реализации Послания главы государства.

В акимате СКО обсудили Послание президента, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 19:26

Фото: акимат СКО

В частности, это – эффективное использование бюджетных средств, усиление работы по привлечению инвесторов, качественное исполнение инфраструктурных проектов, обеспечение роста доли среднего бизнеса в экономике, формирование пула проектов ГЧП, пересмотр порядка возврата и передачи земель, развитие образования, здравоохранения и так далее.

В акимате СКО обсудили Послание президента, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 19:26

Фото: акимат СКО

Обращаясь к руководителям госорганов, аким области подчеркнул важность качественного и эффективного выполнения задач и поручений президента.

В акимате СКО обсудили Послание президента, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 19:26

Фото: акимат СКО

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