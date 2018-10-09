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В Усть-Каменогорске установят теплые остановки

В общей сложности до конца года планируется установить 29 павильонов, из которых 11 будут теплыми

Фото : соцсети9 октября 2018, 08:34

Теплые павильоны обещают разместить с учетом мнения горожан, передает Zakon.kz.

— В городе ведется работа по замене старых остановочных комплексов. Новые уже установлены на улице Орджоникидзе, — на своей странице в соцсети сообщил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. — В общей сложности до конца года планируется установить 29 павильонов, из которых 11 будут теплыми. Вы можете предложить места их расположения.

Желающие внести предложения могут написать их в комментариях под постом на странице в Facebook.


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