Ребенок пострадал в теплой остановке в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске в теплой остановке на девочку упало стекло, сообщает Zakon.kz.

Издание YK-news.kz 13 декабря пишет, что инцидент произошел в теплой остановке на проспекте Сатпаева.

В пресс-службе Управления здравоохранения ВКО рассказали, что пострадавшая доставлена в Центр матери и ребенка. Там ее осмотрели специалисты.

"Девочка получила небольшой ушиб, у нее образовалась подкожная гематома. С ней все в порядке, ее уже отпустили домой". Управления здравоохранения ВКО

Ранее сообщалось о другом происшествии. 26 июня 2024 года в Атырау в парке Победы ночью произошел несчастный случай – на семилетнего ребенка упал памятник, девочка скончалась в больнице.