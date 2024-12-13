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Происшествия

Ребенок пострадал в теплой остановке в Усть-Каменогорске

Ребенок пострадал в теплой остановке в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 18:35 Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске в теплой остановке на девочку упало стекло, сообщает Zakon.kz.

Издание YK-news.kz 13 декабря пишет, что инцидент произошел в теплой остановке на проспекте Сатпаева.

В пресс-службе Управления здравоохранения ВКО рассказали, что пострадавшая доставлена в Центр матери и ребенка. Там ее осмотрели специалисты.

"Девочка получила небольшой ушиб, у нее образовалась подкожная гематома. С ней все в порядке, ее уже отпустили домой".Управления здравоохранения ВКО

Ранее сообщалось о другом происшествии. 26 июня 2024 года в Атырау в парке Победы ночью произошел несчастный случай – на семилетнего ребенка упал памятник, девочка скончалась в больнице.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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