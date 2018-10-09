Сагадиев прокомментировал хакерскую атаку на "Кунделик"

По словам главы ведомства, в результате DDOS-атаки не работал не только "Кунделик", но и многие службы электронного правительства.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев прокомментировал атаку на АО "НИТ", в результате которой не работали многие службы электронного правительства, а также система электронных дневников Kundelik, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил министр, произошедшая попытка взлома не означает, что все подвергнувшиеся атаке системы были разрушены.

"Была атака на "НИТ" в целом, из-за чего пострадал естественно "Кунделик". Атака продолжалась несколько дней. На самом деле нюансов не знаю, это более информационная часть. Система "Кунделик" находится на периметре АО "НИТ", она внутри. Атака была на сам периметр "НИТ". В результате не работал не только "Кунделик". Не работали многие службы электронного правительства, но это не значит, что они были разрушены. Дело в том, что они не могли в этот момент просто функционировать. Я не специалист, но если поставить соответствующие щиты, все вернется на свои места", - сказал он в кулуарах правительства.

8 октября стало известно о том, что ведущий образовательный портал Казахстана Kundelik.kz подвергся хакерской атаке. Тогда же в МОН РК заверили, что все данные пользователей портала - персональная информация, отметки об успеваемости, посещаемости, домашние задания, - находятся в периметре информационной безопасности АО "НИТ" и не будут затронуты.

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