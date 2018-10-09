Бывшая вице-министр нацэкономики РК Дана Жунусова получила новую должность

Решением совета директоров АО "КИРИ" Жунусова избрана новым председателем правления".

Функции трех национальных институтов в области развития индустрии, местного содержания и технологического развития будут объединены в Единый центр промышленного развития на базе АО "Казахстанский институт развития индустрии". Дана Жунусова избрана новым председателем правления института, передает Zakon.kz.

В ежегодном Послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству акцентировать внимание на реализации эффективной промышленной политики, нацеленной на развитие "экономики простых вещей" и экспортоориентированной индустриализации. Для реализации этих задач правительством будут объединены функции трех национальных институтов в области развития индустрии, местного содержания и технологического развития в Единый центр промышленного развития на базе АО "Казахстанский институт развития индустрии".

"При реорганизации будут оптимизированы бюджетные расходы и штатная структура институтов. Для выполнения задач, возлагаемых на будущий центр, 8 октября 2018 года решением совета директоров АО "КИРИ" Жунусова Дана избрана новым председателем правления", - сообщается на сайте премьер-министра РК.

Дана Жунусова родилась в городе Целиноград. В 2006 году окончила Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. По специальности — экономист.

Трудовую деятельность начала в НК "КТЖ", АО "Астана-Финанс", АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года", также в частном секторе.

В 2012–2015 гг. занимала должности заместителя директора Департамента по тарифообразованию, заместителя директора Департамента экономической интеграции, директора Департамента промышленной и инвестиционной политики, управляющего директора Департамента экономической интеграции НПП РК "Атамекен".

В 2016–2018 гг. работала заместителем председателя правления в Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен».

В апреле 2018 г. назначена вице-министром национальной экономики РК.

С сентября 2018 г. работала советником Премьер-Министра РК.

Награждена медалью Глав государств-членов Евразийского экономического союза «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени, почетной грамотой от Президента РК за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!