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У оператора "электронного правительства" Казахстана новый руководитель

В АО &quot;НИТ&quot; новый руководитель , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 17:40 Фото: АО "НИТ"
25 сентября в АО "Национальные информационные технологии" решением совета директоров избрали нового председателя правления, сообщает Zakon.kz.

Им стал Баян Конирбаев. Об этом рассказали в пресс-службе АО.

Баян Конирбаев родился в 1986 году в Алматы. Имеет 15 лет опыта работы, из них более 10 лет – на руководящих должностях и более пяти лет – в IT-инфраструктуре. Сертифицированный профессионал по государственно-частному партнерству CP3P-E (Charter holder, APMG), США.

Трудовую деятельность начал в сфере строительства. С января 2009 года по сентябрь 2011 года работал представителем в Казахстанской компании в Пекине, КНР. С октября 2011 года по январь 2017 года работал за рубежом в китайских и американских компаниях. С марта 2017 года по январь 2018 года занимал должность старшего руководителя отдела по продаже проектов в "Bright Oceans Corporation Group". Имеет опыт работы в интеграции решений на основе Искусственного Интеллекта в китайских компаниях.

"С 2018 по 2019 год работал в структурах АО НАК "Казатомпром", где прошел путь от менеджера до директора Департамента трансформации бизнеса. С сентября 2019 года временно исполнял обязанности руководителя Управления цифровизации города Алматы, а с февраля 2020 года стал руководителем этого Управления. С августа 2023 года занимал должность главного директора по технологиям АО "Цифровой Торговый Коридор", член группы компаний Морского Порта Сингапура. Курировал вопросы развития цифровой платформы для мультимодальных перевозок, управления разработкой и серверной инфраструктурой, а также стратегического развития информационной платформы", – рассказали в АО "НИТ".

АО "НИТ" является оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства". На него возложено обеспечение функционирования закрепленной за ним информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства". Кроме того, компания является оператором национальной платформы искусственного интеллекта и национальным оператором системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники.

Весной 2024 года приказом МЦРИАП был утвержден перечень видов деятельности, технологически связанных с услугами, осуществляемыми субъектом специального права АО "Национальные информационные технологии".

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