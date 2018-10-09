Установлена правовая база для прямых рейсов между Казахстаном и Сербией

Авиакомпаниями сторон предоставлено право выполнять по 7 рейсов в неделю между Астаной и Белградом.

В ходе официального визита Президента Республики Сербия Александра Вучича в Республику Казахстан была создана правовая база для прямого воздушного сообщения между двумя странами путем подписания соответствующего меморандума, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

Авиакомпаниями сторон предоставлено право выполнять по 7 рейсов в неделю между Астаной и Белградом.

Меморандум о взаимопонимании в области воздушного транспорта подписали Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек и Заместитель Премьер-министра – Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия Зорана Михайлович.

"Комитетом гражданской авиации МИР РК ведется планомерная работа по созданию условий для открытия новых рейсов", - говорится в сообщении.

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