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Шымкентец спрятал телефон в хлеб и пытался пронести в тюрьму

Запрещенное средство связи обнаружили во время проверки еды, привезенной для заключенного.

Фото : inform.kz9 октября 2018, 20:08

Родственник заключенного в Шымкенте пытался пронести с собой телефон, спрятанный в хлебе, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Запрещенное средство связи обнаружили во время проверки еды, привезенной для заключенного.

По словам исполняющего обязанности руководителя исправительного учреждения ИЧ 167/3 для женщин Сапаргали Жумагалиева, родственник подсудимого пришел на непродолжительную встречу. Во ходе проверки его вещей сотрудники тюрьмы разрезали хлеб. В тот момент вместе с телефоном были найдены зарядное устройство и SIM-карта. Все запрещенные к проносу вещи были конфискованы.

В отношении гражданина ведется расследование. Сотрудники исправительного учреждения направили дело в Аль-Фарабийский районный суд города Шымкента для принятия предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РК мер.

Отметим, аналогичный случай произошел 2 месяца назад. Тогда родственник подсудимого спрятал телефон в вареную курицу. Запрещенный предмет был извлечен сотрудниками тюрьмы.


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