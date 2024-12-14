Телефон, спрятанный в сало, пыталась передать мать сыну в алматинскую колонию
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В Алматинской области предотвратили попытку передачи запрещенных предметов в исправительное учреждение, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники учреждения средней безопасности №14 департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской и Жетысуской областям предотвратили попытку передачи запрещенных предметов.
Мать одного из осужденных спрятала мобильный телефон Samsung, SIM-карту и зарядное устройство в кусок сала, отправив его бандеролью. Однако благодаря бдительности сотрудников факт незаконной передачи был вовремя выявлен.
Все запрещенные предметы изъяты. В отношении женщины составлен административный материал, который направлен в суд для принятия решения.
Ранее стало известно, что в Усть-Каменогорске нашли тело 19-летней девушки, пропавшей более месяца назад.
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