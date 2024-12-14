Телефон, спрятанный в сало, пыталась передать мать сыну в алматинскую колонию

В Алматинской области предотвратили попытку передачи запрещенных предметов в исправительное учреждение, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники учреждения средней безопасности №14 департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской и Жетысуской областям предотвратили попытку передачи запрещенных предметов.

Мать одного из осужденных спрятала мобильный телефон Samsung, SIM-карту и зарядное устройство в кусок сала, отправив его бандеролью. Однако благодаря бдительности сотрудников факт незаконной передачи был вовремя выявлен.

Все запрещенные предметы изъяты. В отношении женщины составлен административный материал, который направлен в суд для принятия решения.

Ранее стало известно, что в Усть-Каменогорске нашли тело 19-летней девушки, пропавшей более месяца назад.

