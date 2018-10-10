В Караганде осудили парней, жестоко убивших молодого охранника

Такую жестокость убийц вызвал тот факт, что их не пустили в заведение отдохнуть.

Группа парней жестоко расправилась с молодым охранником ночного клуба в городе Сатпаев Карагандинской области. Сначала компания стреляла в свою жертву из травматического пистолета, а потом его забили до смерти. 8 человек против одного. Но предстали они перед судом, только спустя 10 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Убили брата. Жестоко убили. Прямо во дворе нашем. Арматурой били в голову. Стреляли заглушкой, пистолетом, и потом ножевое ранение 25 раз. И сотовый украли у него", - вспоминает сестра убитого Айнаш Абсалыкова.

Позже следствие выяснит, что среди орудий преступления была еще и бита. Погибший был охранником ночного клуба, и такую жестокость убийц вызвал тот факт, что их не пустили в заведение отдохнуть.

Покушались преступники и на коллегу погибшего, но второму охраннику удалось выжить. Тогда в 2008 году за это никто не ответил. Преступники остались безнаказанными. По словам сестры погибшего Айнаш Абсалыковой, следствие сослалось на недостаток улик, но она уверена, что дело было не в этом.

"Они наглые. Сидят, на нас смотрят и смеются. Подкупили они, вот и отпустили всех. А потом мы снова и снова писали. В МВД, ДВД нам помогли", - утверждает Айнаш Абсалыкова.

Родные погибшего сообщили во все инстанции и дошли до Генеральной прокуратуры. И только сейчас добились того, чтобы убийц отправили в тюрьму.

"Согласно Уголовного кодекса Республики Казахстан вынесен приговор. Признать виновными в совершении преступления восьмерых человек", - говорит судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Кайрат Касимов.

Одному из подсудимых дали 13 лет, троим – по 11 лет заключения в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Еще четверо сядут в тюрьму на 10 лет. Дело в отношении восьмого участника преступления закрыли в связи с его смертью. По словам родных погибшего, приговор они обжаловать не собираются.

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