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Убийство в день бракосочетания: молодого парня убили в клубе в Кокшетау

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 20:10 Фото: Zakon.kz
Молодого парня убили в Кокшетау в день его бракосочетания в одном из развлекательных заведений, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции Акмолинской области, убийство 22-летнего жителя села Красный Яр произошло в ночь на 12 ноября. 

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Также установлены и задержаны другие участники конфликта. В отношении шести человек проводится досудебное расследование по факту хулиганства", – рассказали в полиции. 

В ведомстве подчеркнули, что ход следствия находится на контроле руководства.

Как пишет Sinegor.kz, родные рассказали, что все случилось в день бракосочетания убитого. Они просят справедливого наказания для виновных. 

Ранее сообщалось о другом убийстве. 7 ноября на съемной квартире в центре Тараза были найдены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Сообщалось, что одна из них – жительница Алматы, другая – Тараза. По факту двойного убийства было начато досудебное расследование, возбуждено уголовное дело.

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