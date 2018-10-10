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В Польше нашли останки первобытного ребёнка, съеденного хищной птицей

Возраст останков оценивается примерно в 115 тысяч лет.

Фото : scienceinpoland.pap.pl10 октября 2018, 08:15

В Польше несколько лет назад нашли останки древнего ребёнка из пещеры на Малопольской возвышенности. Сейчас их официально признали самыми древними из всех когда-либо найденных на данной территории, передает Лайф.

Возраст останков оценивается примерно в 115 тысяч лет.

Как сообщает издание Science in Poland, эксперты исследовали кости руки ребёнка, а именно фаланги пальцев, которые не превышали одного сантиметра. На них присутствует пористая поверхность, которая похожа на сетчатый фильтр.

По словам профессора Павла Вальде-Новака из института археологии Ягеллонского университета, это указывает на прохождение костей через пищеварительную систему большой хищной птицы.

Из-за плохой сохранности находки учёные не смогли сделать анализ ДНК. Но они отметили, что птица могла либо напасть на ребёнка, либо съесть его уже мёртвым.


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