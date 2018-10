В Польше нашли останки первобытного ребёнка, съеденного хищной птицей

В Польше несколько лет назад нашли останки древнего ребёнка из пещеры на Малопольской возвышенности. Сейчас их официально признали самыми древними из всех когда-либо найденных на данной территории, передает Лайф.

Возраст останков оценивается примерно в 115 тысяч лет.

The oldest human remains discovered in Poland have been found in Cave Ciemna. They are over 100,000 years old bones of a Neanderthal child, digested by a large bird. #Archaeology https://t.co/ZexjJvFFPI