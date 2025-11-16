#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Мир

В пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка

тело ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 16:37 Фото: прокуратура Москвы
16 ноября 2025 года в московском пруду в пакете обнаружены останки человека, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, останки в пакете обнаружены на востоке столицы в Гольяновском пруду.

"На месте работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств и принятие по данному факту процессуального решения на контроле в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Расследование на контроле в прокуратуре", – заявили в ведомстве.

По данным Следственного комитета РФ, тело принадлежит ребенку в возрасте примерно от семи до десяти лет. По предварительным данным, ребенок умер не более двух дней назад, пишет "РИА" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В августе тело неизвестного человека нашли в камышах около парка в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Ветер до 20 м/с и туман: синоптики предупредили о непогоде в 14 областях РК
17:04, Сегодня
Ветер до 20 м/с и туман: синоптики предупредили о непогоде в 14 областях РК
В Костанае нашли очередные останки человека при ремонте трубопровода
03:38, 06 июля 2023
В Костанае нашли очередные останки человека при ремонте трубопровода
Чемодан с останками женщины нашли в Таиланде
05:15, 06 сентября 2025
Чемодан с останками женщины нашли в Таиланде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: