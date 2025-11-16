В пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка

16 ноября 2025 года в московском пруду в пакете обнаружены останки человека, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, останки в пакете обнаружены на востоке столицы в Гольяновском пруду.

"На месте работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств и принятие по данному факту процессуального решения на контроле в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Расследование на контроле в прокуратуре", – заявили в ведомстве.

По данным Следственного комитета РФ, тело принадлежит ребенку в возрасте примерно от семи до десяти лет. По предварительным данным, ребенок умер не более двух дней назад, пишет "РИА" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В августе тело неизвестного человека нашли в камышах около парка в Алматы.