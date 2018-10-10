Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Глава Казахстана призвал религиозных лидеров обеспечить доступ людей к образованию

По данным международных организаций, сегодня 750 млн человек в мире не умеют читать и писать.

Фото : top-news.kz10 октября 2018, 12:04

Нурсултан Назарбаев призвал лидеров мировых и традиционных религий обеспечить доступ людей к общему и религиозному образованию, передает корреспондент Zakon.kz.

Отсутствие доступного образования для всех по-прежнему актуальная проблема современности. По данным международных организаций, сегодня 750 млн человек в мире не умеют читать и писать.

«Нельзя преодолеть бедность и нищету без массового приобщения к знаниям и наукам. Именно образование является основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых его проявлениях», - отметил Назарбаев.

В этом направлении имеет чрезвычайное значение и религиозное образование, потому как именно этой базой активно пользуются различные псевдорелигиозные организации.

«Поэтому мировые и традиционные религии могли бы проводить работу по разделению религиозных ценностей от политических идеологий», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты