Глава Казахстана призвал религиозных лидеров обеспечить доступ людей к образованию

По данным международных организаций, сегодня 750 млн человек в мире не умеют читать и писать.

Нурсултан Назарбаев призвал лидеров мировых и традиционных религий обеспечить доступ людей к общему и религиозному образованию, передает корреспондент Zakon.kz.

Отсутствие доступного образования для всех по-прежнему актуальная проблема современности. По данным международных организаций, сегодня 750 млн человек в мире не умеют читать и писать.

«Нельзя преодолеть бедность и нищету без массового приобщения к знаниям и наукам. Именно образование является основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых его проявлениях», - отметил Назарбаев.

В этом направлении имеет чрезвычайное значение и религиозное образование, потому как именно этой базой активно пользуются различные псевдорелигиозные организации.

«Поэтому мировые и традиционные религии могли бы проводить работу по разделению религиозных ценностей от политических идеологий», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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