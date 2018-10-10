Глава Казахстана призвал религиозных лидеров обеспечить доступ людей к образованию
По данным международных организаций, сегодня 750 млн человек в мире не умеют читать и писать.
Фото : top-news.kz10 октября 2018, 12:04
Нурсултан Назарбаев призвал лидеров мировых и традиционных религий обеспечить доступ людей к общему и религиозному образованию, передает корреспондент Zakon.kz.
Отсутствие доступного образования для всех по-прежнему актуальная проблема современности. По данным международных организаций, сегодня 750 млн человек в мире не умеют читать и писать.
«Нельзя преодолеть бедность и нищету без массового приобщения к знаниям и наукам. Именно образование является основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых его проявлениях», - отметил Назарбаев.
В этом направлении имеет чрезвычайное значение и религиозное образование, потому как именно этой базой активно пользуются различные псевдорелигиозные организации.
«Поэтому мировые и традиционные религии могли бы проводить работу по разделению религиозных ценностей от политических идеологий», - заключил он.
Татьяна Ковалева, Астана
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