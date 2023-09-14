Касым-Жомарт Токаев: Религиозные лидеры могут помочь обеспечить мир на планете

Статью Касым-Жомарта Токаева о том, что религиозные лидеры могут помочь обеспечить мир на планете, 14 сентября опубликовало англоязычное израильское СМИ The Jerusalem Post, сообщает Zakon.kz.

В своей статье Касым-Жомарт Токаев отметил, что для создания новой системы международной безопасности миру необходимо новое глобальное движение за мир, и в этом движении незаменимую роль могут сыграть религиозные лидеры.

Глава государства указал, что мир сталкивается с ростом международной напряженности и разрушением глобального миропорядка. Вновь возникают противоборствующие блоки, которых не было со времен Холодной войны. Это приводит к гонке вооружений, угрозам применения ядерного оружия и войнам – не только традиционным, но и торговым, гибридным и киберконфликтам. В этой напряженной атмосфере важно развивать новые подходы к укреплению диалога между цивилизациями.

"Дипломатия, безусловно, – ключ к обеспечению кооперации. Казахстан всегда поддерживал решение разногласий исключительно за столом переговоров в соответствии с Уставом ООН. Наша страна последовательно продвигает принципы, направленные на достижение длительного мира, безопасности и устойчивого прогресса по всему миру", – говорится в статье Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана указал, что около 85% людей по всему миру считают себя религиозными, поэтому религиозные лидеры имеют большое влияние в международных делах. Святость человеческой жизни, взаимная поддержка, отказ от разрушительного соперничества и вражды – принципы, общие для религий, на которых можно построить новое движение за мир во всем мире.

По словам Касым-Жомарта Токаева, религиозные лидеры могут поспособствовать "исцелению ран ненависти", нанесенных конфликтами, например, в Сирии.

"Казахстан приветствует тот факт, что боевые действия в этой стране закончились. Мы рады, что поспособствовали этому в ходе Астанинского процесса мирных переговоров, который с 2017 года содействовал достижению соглашений между представителями сирийского правительства, оппозиции, а также Турции, Ирана и России". Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана вновь осудил акции с осквернением Корана в ряде стран Европы, указав, что они идут вразрез с культурой толерантности, взаимоуважения и мирного сосуществования. Он обратил внимание, что новые технологии необратимо меняют человеческую жизнь – как к лучшему, в сферах медицины, транспорта и коммуникаций, так и к худшему, атомизируя общество. В решении этих проблем также могут помочь религиозные принципы и лидеры, поскольку все религии так или иначе основаны на идеалах гуманизма, без опоры на которые технологическая революция может завести человечество в тупик.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан уже 20 лет каждые три года принимает Съезд лидеров мировых религий, который помогает укрепить сотрудничество между культурами, выстраивать диалог и бороться с проявлениями экстремизма. В прошлом году съезд посетили представители 50 государств и множества религий – христианства, ислама, буддизма, иудаизма, синтоизма, индуизма, зороастрийства. Почетным гостем стал Папа Римский Франциск.

"За последние два десятилетия съезд стал платформой для межцивилизационного диалога на глобальном уровне. Я верю, что он стал значимой частью успеха Казахстана в выстраивании стабильного и гармоничного общества. Сегодня в нашей стране живут в мире представители более чем ста этнических групп и 18 конфессий. Своей приверженностью религиозной терпимости и правам человека Казахстан дает пример миру, демонстрируя важность межрелигиозного диалога в создании более мирного и гармоничного мирового сообщества", – резюмировал президент.

Ранее глава государства уже высказывался об актах сожжения Корана в ряде государств Северной Европы, назвав их непозволительными провокациями.