В Балхаше продолжаются поиски двухлетнего мальчика

Ежедневно следователи проверяют территорию частных домов поселка Техснаб и опрашивают каждого жителя.

В Балхаше продолжаются поиски двухлетнего Бекнура Даригул, который пропал в поселке Техснаб, сообщает "Оркен-медиа".

Уже седьмые сутки о мальчике нет никаких известий. На моторных лодках спасатели дважды в день проверяют акваторию озера возле поселка Техснаб. Утром и вечером специалисты осматривают заросли камыша и район сброса вод "теплого течения". Ежедневно следователи проверяют территорию частных домов поселка Техснаб и опрашивают каждого жителя. Поиски ребенка продолжаются.

"На сегодняшний день с субботы мы проводим пассивные поисковые работы. Ежедневно с утра два спасателя проводят осмотр на моторной лодке. Также вечером, смотрят место происшествия. Открытую акваторию смотрят визуально на всплытие", - сказал начальник водно-спасательного подразделения Дархан Куанбаев.

Бекнур Даригул 2016 года рождения пропал 2 октября около 12 часов дня. По словам матери ребенка, он играл во дворе и вышел за его пределы через щель в заборе. В тот момент мальчик был одет в красную рубашку, светлые колготки и теплые носочки.

При имеющейся информации о его местонахождении, граждан попросили обратиться по указанным телефонам 102, 8 705 326 86 98, 8 778 359 17 58.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!