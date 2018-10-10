Соглашение о стратегическом партнерстве подписали Казахстанская и Московская биржи

Соглашение предусматривает приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE в два этапа до конца 2019 года.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Московская биржа (MOEX) 10 октября 2018 года в Алматы подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, передает Zakon.kz.

В официальной церемонии подписания приняли участие председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, председатель правления Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген и председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

Соглашение предусматривает приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE в два этапа до конца 2019 года.

Основными целями сотрудничества бирж являются предоставление казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам взаимного доступа к рынкам обеих стран; повышение надежности инфраструктуры и снижение рыночных рисков за счет развития института центрального контрагента (ЦК); использование экспертизы и торгово-клиринговых технологий Московской биржи в целях повышения эффективности рынков KASE, клиринга, управления рисками и создания новых биржевых инструментов; содействие выходу KASE на публичный рынок и использование опыта Московской биржи для проведения первичного размещения акций KASE.

Как отметил Д. Акишев в приветственном слове, подписание Соглашения станет очередным шагом к углубленному взаимодействию и расширению возможностей наших финансовых рынков.

«Мы стремимся обеспечить свободное перемещение финансовых услуг и капитала между нашими странами, и это один из важных шагов в их реализацию. Уверены, что в лице Московской биржи мы определили надежного и стратегического партнера для Казахстанской фондовой биржи. В свою очередь, также хочу заверить, что Московская биржа нашла наиболее надежного партнера в лице Казахстанской фондовой биржи. Это позволит расширить возможности всех участников рынка, а для Московской биржи создать базу для расширения и иметь необходимые резервные мощности», - сказал Д. Акишев.

Глава Нацбанка также отметил, что Московская биржа является одним из наиболее удачных российских примеров, как за относительно короткий срок финансовый регулятор и участники рынка смогли превратить фондовый рынок в эффективный канал финансирования реального сектора экономики и привлечения долгосрочных инвестиций.

«Мы надеемся, что многие ноу-хау Московской биржи будут быстро реализованы и в Казахстане. Национальный Банк совместно с Казахстанской фондовой биржей уже реализовал ряд инициатив, в том числе в рамках консультаций с Московской биржей. Мы уже перешли на валютные торги по схеме Т+1. С 1 октября Казахстанская фондовая биржа стала центральным контрагентом на валютном рынке. В ближайшее время мы внедрим расчеты по схеме Т+2 для сделок с краткосрочными нотами Национального Банка и государственными ценными бумагами министерства финансов. На базе центрального контрагента мы разрабатываем механизмы хеджирования валютных рисков, в том числе возможности проведения валютных свопов сроком до 1 года», - сказал Д. Акишев.

В свою очередь А. Афанасьев отметил, что Соглашение Московской биржи и KASE - лидирующих инфраструктурных организаций двух крупнейших финансовых рынков Евразийского экономического союза - важный шаг в развитии ЕАЭС.

«Сближение регулирования и инфраструктуры финансовых рынков России и Казахстана позволят эмитентам наших стран эффективнее привлекать капитал на публичном рынке для финансирования бизнеса, а инвесторам – заметно расширить возможности для вложения средств, снизив издержки и риски. Историческая и экономическая близость наших стран дает уверенность в том, что успешный опыт Московской биржи по развитию биржевой инфраструктуры, повышению внутреннего и внешнего спроса и увеличению ликвидности финансового рынка окажется наиболее эффективным для развития KASE и будет способствовать значительному росту рынка публичного капитала Казахстана» - сказал А. Афанасьев.

А. Алдамберген сказала, что сотрудничество двух бирж и использование торгово-клиринговых систем МОЕХ – важный шаг для создания доступа профессиональных участников на наши биржевые рынки.

«Применение опыта и компетенций Московской биржи для развития финансового рынка Казахстана в части биржевых торгов, управления рисками, клиринга, работы с участниками торгов и расширения биржевых сервисов будет способствовать повышению ликвидности и лучшему обслуживанию потребностей наших клиентов и участников. Казахстанская фондовая биржа 1 октября уже предложила новый сервис своим участникам – услуги ЦК на валютном рынке, - отметила она. Полагаясь на опыт и экспертизу Московской биржи, KASE планирует в перспективе запустить ЦК на фондовом и денежном рынках, расширить перечень используемых инструментов и сервисов. Мы уверены, что стратегическое сотрудничество будет содействовать повышению конкурентных преимуществ сторон и росту перспектив развития фондовых рынков».

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