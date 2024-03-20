Московская биржа и казахстанская Товарная биржа ЕТС заключили соглашение о сотрудничестве

Основная задача сотрудничества – выработка и реализация совместных проектов по созданию регионального организованного товарного рынка агропродукции (в первую очередь – зерновых и сахара) в рамках взаимодействия товарных рынков России и Казахстана.





Биржи на долгосрочной основе намерены изучать и обмениваться опытом применения технологий биржевой торговли, организации товарных рынков. Также планируется расширять географию и количество участников биржевых торгов, модернизировать технологии торговли и в целом способствовать развитию организованных торгов товарами. Участники соглашения намерены проводить исследования тенденций на биржевых товарных рынках, а также разрабатывать меры по увеличению экономического потенциала биржевого товарного рынка ЕАЭС.





Основной задачей сотрудничества является выработка и реализация совместных усилий по созданию регионального организованного зернового товарного рынка, в том числе и организация казахстанского сегмента в рамках Международного финансового центра "Астана".





Группа "Московская биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.





АО "Товарная биржа "Евразийская торговая система" (ЕТС) было учреждено в 2008 году. Первые торги состоялись в марте 2009 года. Товарная биржа ориентирована на проведение спотовых и срочных торгов биржевыми товарами.





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