Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Московская биржа и казахстанская Товарная биржа ЕТС заключили соглашение о сотрудничестве

Московская биржа и казахстанская Товарная биржа ЕТС заключили соглашение о сотрудничестве, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 18:02 Фото: freepik
20 марта 2024 года АО "Национальная товарная биржа" НТБ, входит в Группу "Московская биржа", и АО "Товарная биржа "Евразийская торговая система" заключили соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве.
Основная задача сотрудничества – выработка и реализация совместных проектов по созданию регионального организованного товарного рынка агропродукции (в первую очередь – зерновых и сахара) в рамках взаимодействия товарных рынков России и Казахстана.

Биржи на долгосрочной основе намерены изучать и обмениваться опытом применения технологий биржевой торговли, организации товарных рынков. Также планируется расширять географию и количество участников биржевых торгов, модернизировать технологии торговли и в целом способствовать развитию организованных торгов товарами. Участники соглашения намерены проводить исследования тенденций на биржевых товарных рынках, а также разрабатывать меры по увеличению экономического потенциала биржевого товарного рынка ЕАЭС.

Основной задачей сотрудничества является выработка и реализация совместных усилий по созданию регионального организованного зернового товарного рынка, в том числе и организация казахстанского сегмента в рамках Международного финансового центра "Астана".

Группа "Московская биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

АО "Товарная биржа "Евразийская торговая система" (ЕТС) было учреждено в 2008 году. Первые торги состоялись в марте 2009 года. Товарная биржа ориентирована на проведение спотовых и срочных торгов биржевыми товарами.

Партнерский материал. 

Читайте также

Встречайте Наурыз с телеканалом &quot;Хабар&quot;
Встречайте Наурыз с телеканалом "Хабар"
Бектенов, ВОЗ, сотрудничество
Олжас Бектенов и Ханс Клюге обсудили успехи Казахстана в результате сотрудничества с ВОЗ
Прорыв в водосбережении и защите от наводнений на Securex Kazakhstan 2024
Прорыв в водосбережении и защите от наводнений на Securex Kazakhstan 2024
Айсулу Омарова
Казахстан Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: