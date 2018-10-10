Назарбаев с рабочим визитом посетит Финляндию и Бельгию
Визит состоится 16-17 октября.
Фото : Ак орда10 октября 2018, 16:11
Официальный сайт Президента РК опубликовал анонс предстоящих событий с участием главы государства, передает Zakon.kz.
16-17 октября состоится официальный визит Президента Казахстана в Финляндскую Республику.
"В рамках визита запланировано проведение встреч Нурсултана Назарбаева в узком и широком форматах с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, а также форума с представителями деловых кругов Финляндии", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава государства примет участие в работе 12-го Саммита Форума «Азия – Европа» (АСЕМ), который пройдет 18-19 октября в Королевстве Бельгия, в г.Брюсселе.
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