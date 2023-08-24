Президент Таджикистана посетит Казахстан с рабочим визитом

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану, сообщает Zakon.kz.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, на которых рассмотрят вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.



Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана.