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Президент Таджикистана посетит Казахстан с рабочим визитом

президенты Казахстана и Таджикистана Фото: пресс-служба Акорды
По приглашению Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану, сообщает Zakon.kz.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, на которых рассмотрят вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.

Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана.

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