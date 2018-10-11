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Пашинян может уйти в отставку 16 октября

Ранее Пашинян заявлял о намерении покинуть свой пост ради досрочных парламентских выборов.

Фото : © РИА Новости/Сергей Гунеев11 октября 2018, 01:32

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что может уйти в отставку 16 октября, пишет Лайф.

— Внеочередные парламентские выборы должны состояться 9-10 декабря. Это станет реальностью в том случае, если я уйду в отставку 16 октября, — заявил премьер

После смены власти в мае нынешнего года от партии Пашиняна в парламенте представлено лишь пять депутатов из 105. Премьер рассчитывает, что положение дел изменится после досрочных выборов.

Ранее Пашинян заявлял о намерении покинуть свой пост ради досрочных парламентских выборов. По словам премьера, он готов это сделать после того, как вступят в силу указы о снятии с должностей министров и губернаторов от партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".


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