Международная конференция "Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров"
В рамках конференции состоится интересный разговор о развитии судебной системы в рамках реализации Послания.
Фото : кадр видео11 октября 2018, 09:38
Международная конференция на тему: "Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР" проходит в Алматы, передает Zakon.kz.
На странице в Facebook идет "прямой эфир" с конференции по инвестиционным спорам.
В рамках конференции состоится интересный разговор о развитии судебной системы в рамках реализации Послания.
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