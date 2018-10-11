Международная конференция "Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров"

В рамках конференции состоится интересный разговор о развитии судебной системы в рамках реализации Послания.

Международная конференция на тему: "Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР" проходит в Алматы, передает Zakon.kz.

На странице в Facebook идет "прямой эфир" с конференции по инвестиционным спорам.

В рамках конференции состоится интересный разговор о развитии судебной системы в рамках реализации Послания.

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