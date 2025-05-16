В Таразе прошла конференция по профилактике игромании и лудомании

В Таразе в рамках концепции "Закон и порядок" состоялась масштабная конференция на тему "Игромания и лудомания".

Мероприятие прошло во Дворце школьников "Бақытты болашақ" с участием прокурора Жамбылской области Нургалыма Абдирова, акима города Тараза Бакытжана Орынбекова, республиканских психологов-экспертов, а также граждан, сумевших преодолеть игровую зависимость, приглашенных для обмена опытом.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В первую очередь Нургалым Абдиров подробно остановился на значимости данной конференции.

"Президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета Безопасности отметил, что в последние годы игромания стремительно распространилась и стала настоящим бедствием для некоторых семей. Это заболевание оказывает негативное влияние на образ жизни, взаимоотношения и будущее молодежи. Уже зафиксированы случаи гибели в результате лудомании, а также преступления, связанные с азартными играми. По статистике, 23 несовершеннолетних ребенка сбежали из дома, чтобы поиграть в азартные игры, и были объявлены в розыск родителями. С учетом актуальности проблемы мы посчитали важным организовать встречу с участием профильных специалистов", – отметил Нургалым Мажитович, призвав всех к открытому обмену мнениями.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Далее своими наблюдениями и опытом поделились психологи реабилитационного центра "Сана сезім" из Астаны Динара Кожахметова и Гульжайна Касенова, а также Айбек Бектемиров из Талдыкоргана, который на протяжении 17 лет страдал от лудомании и сумел ее преодолеть. К обсуждению присоединились также общественный деятель, публицист и писатель Жан Акжанов и директор Центра поддержки семьи при акимате Тараза Бахыт Жаксылыкова.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким города озвучил свои предложения по защите подростков от вовлечения в азартные игры. В частности, Бакытжан Амирбекулы указал на опасность различных мобильных игр, негативно оказывающих влияние на психику детей, и подчеркнул необходимость усиленного контроля со стороны родителей. Он также отметил важность организации досуга в летний период: поощрение чтения книг и создание условий для полезного времяпрепровождения.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Подводя итоги, областной прокурор Нургалым Абдиров поручил усилить профилактические меры в отношении 49 зарегистрированных компьютерных клубов города Тараза, подписать совместный меморандум между правоохранительными и местными исполнительными органами, активизировать работу "Call-центра" для помощи зависимым от азартных игр, а также проводить специальные уроки с участием специалистов среди студентов и школьников.

В целом, на конференции была всесторонне рассмотрена проблема распространения игромании в Казахстане, ее социальные и правовые последствия, способы помощи зависимым и меры по ее предотвращению. Особое внимание было уделено необходимости межведомственного взаимодействия и общественного участия в решении этой проблемы. Таким образом, данное мероприятие стало важным шагом на пути к формированию комплексного подхода в борьбе с азартными играми и лудоманией.