Доллар и евро подскочили на 5 тенге за ночь в обменниках Алматы
Еще вечером доллар продавали в обменниках по 370,5 тенге, евро – по 426,5 тенге.
Фото : topnews11 октября 2018, 09:44
В алматинских обменниках доллар и евро при продаже стали на 5 тенге дороже, с утра доллар продают по 375,5 тенге, евро - по 432 тенге, передает Zakon.kz.
10 октября средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 368,70 тенге за доллар, подешевев на 3,47 тенге, средневзвешенный курс евро составил 424,83 тенге.
Еще вечером доллар продавали в обменниках по 370,5 тенге, евро – по 426,5 тенге.
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