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Доллар и евро подскочили на 5 тенге за ночь в обменниках Алматы

Еще вечером доллар продавали в обменниках по 370,5 тенге, евро – по 426,5 тенге.

Фото : topnews11 октября 2018, 09:44

В алматинских обменниках доллар и евро при продаже стали на 5 тенге дороже, с утра доллар продают по 375,5 тенге, евро - по 432 тенге, передает Zakon.kz.

10 октября средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 368,70 тенге за доллар, подешевев на 3,47 тенге, средневзвешенный курс евро составил 424,83 тенге.

Еще вечером доллар продавали в обменниках по 370,5 тенге, евро – по 426,5 тенге.


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