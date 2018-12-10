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Профессии будущего назвал Абаев

В будущем появятся такие специалисты как городской кибераналитик, цифровой портной и даже менеджер по командной работе людей и машин.

Фото : Study Bridge Киев10 декабря 2018, 10:55

На правчасе в Мажилисе Парламента РК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев отметил, что сегодня вузам нужно учитывать тренды и готовить специалистов к нуждам реального рынка, передает корреспондент Zakon.kz.

"По направлению "Развитие человеческого капитала" в целях развития у молодого поколения творческих способностей и критического мышления внедряется предмет "Основы программирования" со второго класса в средние школы страны", - сказал глава ведомства.

По его словам, в рамках реформ технического, профессионального, высшего и послевузового образования, ведется актуализация образовательных программ с учетом современных трендов.

"По прогнозам Института Будущего, к 2030 году в мире будет 85% профессий, которых сегодня еще не существует. В их числе и такие как детектив по работе с данными, городской кибераналитик, проектировщик путешествий в дополненной реальности, редактор генетического кода, цифровой портной и даже менеджер по командной работе людей и машин", - перечислил Абаев.

Поэтому, как он добавил, сегодня вузам в рамках своей автономии важно учитывать подобные тренды и готовить специалистов к нуждам реального рынка.

Оксана Скибан, Астана


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