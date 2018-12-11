Россия вернула в Казахстан 20 тонн небезопасных сухофруктов

Владельцы товара получили штрафные санкции.

Управление Россельхознадзора в Новосибирской области забраковало около 20 тонн казахстанских сухофруктов, передает Zakon.kz.

12 тонн иранских сушеных фиников и 7 тонн кыргызстанской смеси сухофруктов задержали инспекторы на фитосанитарном контрольном посту "Карасук". Партия продукции высокого фитосанитарного риска должна была продаваться на рынках Красноярска.

Однако инспекторы установили, что сухофрукты перевозились в отсутствие фитосанитарного сертификата страны происхождения, который подтверждает безопасность продукции.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Груз возвращен отправителю, виновные лица привлечены к административной ответственности.

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