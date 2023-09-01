20 тонн контрафактного "Адидаса" пытались ввезти в Россию из Казахстана
Фото: customs.gov.ru
Российские таможенники обнаружили около 20 тонн контрафактного товара в двух фурах, которые следовали в Набережные Челны из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По информации Федеральной таможенной службы РФ, грузовики остановили для проверки в Оренбургской области. Откуда конкретно следовали большегрузы, не уточняется. В машинах нашли большое количество поддельной спортивной формы и обуви с логотипом Adidas.
Фото: customs.gov.ru
"При осмотре товаров инспекторы обнаружили почти 20 тысяч курток, две тысячи пар обуви без маркировки, а также носочные изделия с логотипом Adidas с признаками контрафакта", – говорится в сообщении российской таможни.
Решается вопрос о возбуждении административного дела.
Фото: customs.gov.ru
Тем временем для предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, в Казахстане отменили таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа.
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