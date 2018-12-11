Покупку квартиры за 50 млн тенге для акима Павлодара прокомментировали в Минфине

Акимат должен придерживаться нормативов, которые он устанавливает в рамках своих расходов по бюджетным программам.

В кулуарах правительства министр финансов РК Алихан Смаилов прокомментировал вопрос покупки акиматом квартиры для акима Павлодара за 50 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

"Этот вопрос касается расходов местного бюджета. Я думаю, что эти вопросы нужно задавать тем людям, кто планирует этот бюджет, в частности, акимату", - сказал Смаилов.

По его словам, госорганы должны ориентироваться в своих закупках на рыночные цены.

"Я считаю, что любое приобретение должно осуществляться на конкурсной основе, прозрачно. Если вы приобретаете товар или недвижимость, то это должно осуществляться через портал госзакупок. И должна предлагаться та рыночная цена, которая сегодня существует. Я не знаю, какие там складываются цены, какие параметры закладываются по недвижимости", - пояснил Смаилов.

Отвечая на вопрос, существуют ли в стране госрегламенты, которые бы регулировали затраты на покупку жилья, министр посоветовал обратиться все-таки к акимату.

"При планировании расходов он (акимат) должен придерживаться тех нормативов, которые устанавливает в рамках своих расходов по различным бюджетным программам", - заключил глава Минфина.

Ранее стало известно, что градоначальник Павлодара получил выговор от акима области за неэффективное расходование бюджетных средств.

Оксана Скибан, Астана

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