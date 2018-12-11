Когда запретят вывоз дизтоплива из Казахстана

Срок запрета будет действовать в течение полугода.

В кулуарах правительства РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал, когда и на какой срок будет введен запрет на вывоз дизельного топлива из Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы сейчас готовим документ. Согласовываем его с соответствующими ведомствами. Потом мы его вывесим на сайт, и он десять дней провисит, потом я его подпишу. Я думаю, что введем в декабре на полгода. Это будет касаться только дизельного топлива, запрет на экспорт", - сказал Бозумбаев.

По его словам, учитывая разницу в цене на дизтопливо с Российской Федерацией на 60-70 тенге, у Казахстана есть два пути - либо повышать стоимость, либо закрывать границу.

"У нас разница с Россией по дизтопливу 60-70 тенге в розницу. Можно бензовоз купить и ездить туда-сюда. Граница открыта. Поэтому мы комплекс мер готовим, когда будет запрет, и кто будет контролировать запрет. У нас альтернативы нет. Тогда или дизельное топливо казахстанского производства, которое 193 тенге за литр должно стать 250. Оно, наверное, когда-нибудь станет так, но это нельзя делать прыжками, одновременно. Тем более, его достаточно. Но сейчас такой теневой вывоз существует", - констатировал он.

Как добавил Бозумбаев, также для введения запрета будут проведены соответствующие переговоры со коллегами по Евразийскому экономическому союзу. Министр уточнил, что такие действия "нормальны".

"Нормально. Мы можем. Потому что у нас единый рынок по нефти и нефтепродуктам предполагается в 2025 году. Свободной торговли сейчас нефтепродуктами нет, они в изъятиях. То есть, это решается на основе двусторонних наших договоров. Поэтому мы проведем переговоры с соответствующими коллегами и с ЕАЭС, и с коллегами из стран-ЕАЭС, я думаю, они с пониманием пойдут", - считает он.

Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил о том, что дефицита ГСМ в стране не наблюдается.

Оксана Скибан, Астана

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