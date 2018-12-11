Появилась возможная дата третьего боя Головкин - "Канело"

В графике событий 2019 года на 4 мая на арене T-Mobile Arena в Las Vegas запланирован вечер профи бокса.

На сайте Атлетической комиссия штата Невада в графике запланированных боев появилась интересная информация. Ряд спортивных СМИ предположили, что это может быть дата третьего боя между Головкиным и "Канело", передает Zakon.kz.

В графике событий 2019 года на 4 мая на арене T-Mobile Arena в Las Vegas запланирован вечер профи бокса. Причем в описании указано, что организаторы встречи - Golden Boy Promotions и GGG Promotions, которые представляют интересы "Канело" и Головкина. А транслироваться бой будет стриминговым сервисом DAZN. С которым, как известно, заключил контракт Сауль Альварес.

Естественно, СМИ сразу же предположили, что, возможно, это и есть дата третьего боя между GGG и "Канело". Ведь на арене T-Mobile прошли их первые два боя.

К настоящему времени известно, что Головкин ещё в процессе переговоров относительно того, с кем он заключит контракт. На это претендуют DAZN, Premier Boxing Champions и ESPN.

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