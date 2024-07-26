Канело возвращается на ринг: стало известно, с кем проведет поединок Сауль Альварес

Фото: Instagram/canelo

Сауль Альварес, или Канело, 14 сентября встретится на ринге с Эдгаром Берлангой (22-0, 17 КО) в главном событии вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

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