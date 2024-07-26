Канело возвращается на ринг: стало известно, с кем проведет поединок Сауль Альварес
Фото: Instagram/canelo
Сауль Альварес, или Канело, 14 сентября встретится на ринге с Эдгаром Берлангой (22-0, 17 КО) в главном событии вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.
О поединке Альварес написал в своем Instagram.
34-летний Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.
Свой последний бой он провел в мае: по итогам двенадцати раундов он победил единогласным решением судей мексиканца Хайме Мунгию (43-1, 34 КО).
Казахстанцам Сауль Альварес запомнился тремя поединками против знаменитого боксера Геннадия Головкина. В этих трех встречах мексиканец два раза победил GGG и один бой свел к ничьей.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript