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Канело возвращается на ринг: стало известно, с кем проведет поединок Сауль Альварес

Канело возвращается на ринг: стало известно с кем проведет поединок Сауль Альварес, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 07:09 Фото: Instagram/canelo
Сауль Альварес, или Канело, 14 сентября встретится на ринге с Эдгаром Берлангой (22-0, 17 КО) в главном событии вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

О поединке Альварес написал в своем Instagram.


34-летний Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Свой последний бой он провел в мае: по итогам двенадцати раундов он победил единогласным решением судей мексиканца Хайме Мунгию (43-1, 34 КО).

Казахстанцам Сауль Альварес запомнился тремя поединками против знаменитого боксера Геннадия Головкина. В этих трех встречах мексиканец два раза победил GGG и один бой свел к ничьей.

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