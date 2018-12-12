Порошенко объявил Путину о войне

Это война – заявил Порошенко, обращаясь к президенту России.

Петр Порошенко считает, что инцидент в Керченском проливе - самая настоящая война, пишет dni.ru.

Украинский лидер сообщил, что инцидент в Керченском проливе "не шутка, не инцидент и не кризис". "Это война!" – заявил в интервью Порошенко, обращаясь к президенту России. По его словам, инцидент произошел в нейтральных водах.

Москва неоднократно отмечала, что украинские корабли нарушили границу России. Однако Порошенко называет действия пограничников агрессией. Видео глава государства разместил в соцсети Facebook.

"Мистер Путин, это агрессия. Мистер Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", – сказал Порошенко. Надо отметить, что, несмотря на громкие слова президента, официального объявления войны со стороны Киева не было.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля Военно-морских сил Незалежной – бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу" – вторглись в территориальные воды России и игнорировали сообщения пограничников ФСБ. Вечером суда были задержаны и доставлены в порт Керчь. Все 24 украинских моряка арестованы по обвинению в нарушении государственной границы России.

В Киеве обвинили Москву в агрессии и призвали Запад ввести против нее новые санкции. Спустя несколько дней по инициативе Порошенко в юго-восточных регионах страны было введенное военное положение.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!