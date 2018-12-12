Топ-5 самых красивых казахстанских спортсменок

Они не только сильны, быстры и ловки, но и еще безумно красивы.

Они не только сильны, быстры и ловки, но и еще безумно красивы. Zakon.kz подготовил топ-5 самых красивых спортсменок Казахстана.

Фируза Шарипова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тауекел бас жарады, Бас жармаса, тас жарады!☝️???? Публикация от ???????????????????????????????? (@sharipova_firuza) 2 Дек 2018 в 11:16 PST

24-летнюю спортсменку знают во всем мире. Фируза является чемпионкой мира во 2-й полулёгкой (IBO, 2017—н.в.) и лёгкой (WIBA, 2017—н.в.; WBU, 2017—н.в.) весовых категориях. Она родилась в Таразе и сначала занималась велоспортом и водным поло. В 12 лет начала заниматься боксом.

Кристина Карапетян

Диагональная нападающая волейбольного клуба "Иртыш" и член сборной Казахстана по волейболу. Кристина родилась в Чаре Читинской области. В детстве занималась хореографией и игрой на фортепиано. В 12 лет начала заниматься волейболом. С 2016 года играет в казахстанских клубах.

Эльмира Айгалиева

Сама себя она называет "казахской Ким Кардашьян". Эльмира Айгалиева занимается плаванием, она мастер спорта международного класса РК, серебряный призер первенства континента-2012, неоднократная рекордсменка РК, обладатель рекорда Азиатских Игр в Инчхоне 2013 года, победительница открытого чемпионата Турции-2014.

Амира Скак

Амира играет в пляжный волейбол. Ее нетипичную внешность замечают и дизайнеры и приглашают на показы в роли модели. Он бронзовая призерка Фестиваля пляжного волейбола в Эстонии.

Улпан Нурбекова

Улпан стала первой спортсменкой в истории Казахстана - обладательницей Pro Card (эта карта дает право выступать на профессиональных турнирах), выиграв "Олимпию" в Индии. До карьеры фитнес-бикини Улпан Нурбекова занималась 10 лет плаванием, шахматами и танцами.

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