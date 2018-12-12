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Топ-5 самых красивых казахстанских спортсменок

Они не только сильны, быстры и ловки, но и еще безумно красивы.

Фото : соцсети12 декабря 2018, 14:27

Они не только сильны, быстры и ловки, но и еще безумно красивы. Zakon.kz подготовил топ-5 самых красивых спортсменок Казахстана.

Фируза Шарипова

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Тауекел бас жарады, Бас жармаса, тас жарады!☝️????

Публикация от ???????????????????????????????? (@sharipova_firuza) 2 Дек 2018 в 11:16 PST

24-летнюю спортсменку знают во всем мире. Фируза является чемпионкой мира во 2-й полулёгкой (IBO, 2017—н.в.) и лёгкой (WIBA, 2017—н.в.; WBU, 2017—н.в.) весовых категориях. Она родилась в Таразе и сначала занималась велоспортом и водным поло. В 12 лет начала заниматься боксом.

Кристина Карапетян

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Между фотосессиями иногда играю в волейбол ????ой, то есть наоборот . Между тренировками иногда хожу на фотосессии ???????? ой смешно до чего;) да уж, личная жизнь, уже не личная . ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? I sometimes go to volleyball’s trainings between photoshoots. ???? Ooooops, vise versa . I sometimes go to photoshoots between volleyball’s trainings.???? It’s so funny ???? Private life is not private now ???? Photo by @kostra2018 #karapeto21 #karapetyashka21 #hello#every#my#fans #volleyball#volleylife#volleygirl#volleylove#kazakhstan#pavlodar#pavlodarregion#pavlo#ertis#kazchrom#love#my#micha13#tatto#tattoogirl#волейбол#карапетяшка21#казахстан#павлодар##иртыш#казхром

Публикация от Kristina Karapetyan (@krisik_karapetyan) 7 Дек 2018 в 2:39 PST

Диагональная нападающая волейбольного клуба "Иртыш" и член сборной Казахстана по волейболу. Кристина родилась в Чаре Читинской области. В детстве занималась хореографией и игрой на фортепиано. В 12 лет начала заниматься волейболом. С 2016 года играет в казахстанских клубах.

Эльмира Айгалиева

Сама себя она называет "казахской Ким Кардашьян". Эльмира Айгалиева занимается плаванием, она мастер спорта международного класса РК, серебряный призер первенства континента-2012, неоднократная рекордсменка РК, обладатель рекорда Азиатских Игр в Инчхоне 2013 года, победительница открытого чемпионата Турции-2014.

Амира Скак

Амира играет в пляжный волейбол. Ее нетипичную внешность замечают и дизайнеры и приглашают на показы в роли модели. Он бронзовая призерка Фестиваля пляжного волейбола в Эстонии.

Улпан Нурбекова

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Ему бы женщину, мягкую как вата???? Ему ж досталась я, кусок неадеквата???????? Photo???? @natalysyakova

Публикация от @ nurbekova_ulpan 22 Ноя 2018 в 8:55 PST

Улпан стала первой спортсменкой в истории Казахстана - обладательницей Pro Card (эта карта дает право выступать на профессиональных турнирах), выиграв "Олимпию" в Индии. До карьеры фитнес-бикини Улпан Нурбекова занималась 10 лет плаванием, шахматами и танцами.


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