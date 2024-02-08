Народный топ: самые красивые казахстанки

В этнической среде Казахстана красота женщин занимает особое внимание. Местные женщины восхищают своими тонкими выразительными чертами лица, красивой улыбкой, изящностью и достижениями. Редакция Zakon.kz опросила казахстанцев, кто на их взгляд входит в топ самых красивых казахстанок.

Самые красивые казахстанки

⠀

Айя Шалкар уверенно возглавляет топ самых красивых представительниц страны. Казахская художница и обладательница необычной внешности родилась 29 января 1996 года. Девушка изучала искусство и дизайн, работала моделью и почти 10 лет жила и училась за границей – в Европе, Австрии и США. После учебы казашка основала проект studiooneki – это студия графического и продукт дизайна. Сейчас девушка вернулась в Казахстан и занимается творчеством в Алматы, реализует проекты в сфере искусства и дизайна.

Актриса и модель Аружан Джазильбекова – еще одна представительница прекрасного пола, которая восхищает своей красотой и успехами в казахстанском кинематографе. Родилась Аружан 25 февраля 1986 года в городе Алматы. Несмотря на то, что по профессии Аружан журналист, она достигла больших успехов в кино и снялась в известных картинах: "Качели любви", "Асель, друзья и подруги", "Свадьба на троих", "Больше чем кино", "Рэкетир 2" и др.

Недавно в кино вышел фильм Coco & Janbo, где зрителям запомнилась яркая певица и актриса Салтанат Серкебаева. Девушка родилась 21 октября 1996 года в городе Сатпаев. Свой творческий путь казахстанка начала с музыкальной индустрии, затем стала сниматься в кино. К слову, именно фильм "Томирис" стал стартом ее карьеры в кино и открыл новые возможности. Сейчас Салтанат – соведущая в программе "Түнгі студия" телеканала Jibek Joly.

Еще одна красавица актриса, певица и телеведущая, полюбившаяся казахстанцам, Акбота Нур. Она родилась 22 октября 1996 года в городе Кентау. Окончила музыкальную школу и колледж. В 2015 году стала солисткой KeshYou, затем снималась в фильмах и сериалах. В числе кинокартин с ее участием: "Обрати на меня внимание", "Шиповник", "Гламур для дур" и др.

В ходе опроса жители страны также отметили красоту казахстанской спортсменки Алии Байбусиновой, которая популярна в Казнете среди молодежи. Девушка родилась 27 июня 1994 года. По профессии она IT-специалист. Сейчас занимается творчеством, блогингом, снимается в клипах и путешествует по миру.

Стоит отметить, что это только некоторые из числа самых красивых казахстанок, которых любит народ. Есть много и других ярких, талантливых, вдохновляющих представительниц прекрасного пола, которые не только красивы, но и талантливы, и достигли успехов в выбранной ими сфере. Следует учесть, что красоту нельзя ограничить только определенными факторами, так как каждый человек уникален и прекрасен по-своему.