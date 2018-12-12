Массовая гибель рыбы в Атырау: проверят все компании, сбрасывающие воду в Урал

По факту гибели рыбы уже начато уголовное дело.

В Атырау проведут внеплановую проверку всех организаций, у которых есть сооружения, сбрасывающие воду в реку Урал, передает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Сегодня из реки объем собранной рыбы составляет около одной тонны.

"Материалы по фактам массовой гибели рыбы в реке Урал направлены в Департамент полиции Атырауской области для возбуждения уголовного дела и начала досудебного расследования. Согласно п.п.6 п.3 ст.144 Предпринимательского Кодекса РК, Департаменту экологии Атырауской области и управлению охраны общественного здоровья города Атырау поручено проведение внеплановой проверки в организациях, у которых имеются сооружения сбрасывающие воду в реку Урал. Согласно протоколу совещания межведомственной комиссии, была начата очистка реки Урал от гиблой рыбы, от водосбросного сооружения "Атырау Су Арнасы" до выхода в Каспийское море, с целью предотвращения какого-либо нанесения вреда здоровью населения и определения размера ущерба", - сказала главный специалист Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Акмарал Каукенова.

Глава региона Нурлан Ногаев распорядился решить проблему в срочном порядке, используя все необходимые ресурсы. Ранее в регионе была создана межведомственная комиссия, в состав комиссии вошли управление рыбного хозяйства Атырауской области, специализированная природоохранная прокуратура, департамент экологии, Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора, а также представители ДЧС и специалисты городского управления охраны общественного здоровья. По данным комиссии, из реки было выловлено 110 мертвых рыб.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!