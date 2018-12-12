Нападение на водителя скорой помощи: подозреваемый задержан

Нападавший использовал неустановленное химическое вещество, по предварительной версии, газовый баллончик.

Полицейские в Алматы задержали подозреваемого, выстрелившего в водителя скорой помощи, приехавшей на вызов, передает Zakon.kz.

"По данному факту Управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство)", - сообщили в ДП Алматы.

Подозреваемый задержан. По словам водителя бригады скорой помощи, нападавший использовал неустановленное химическое вещество, по предварительной версии, газовый баллончик. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление более подробных обстоятельств произошедшего.

11 декабря в Алматы во время оказания скорой медицинской помощи сотрудниками бригады 7/31 Службы "103" произошло нападение на водителя скорой помощи. Со слов водителя, около 20:00 вечера к нему подошел молодой человек и попросил убрать автомобиль с парковки возле его дома. Ожидая фельдшера и пациента для транспортировки на госпитализацию, водитель скорой помощи не мог отъехать с места вызова, при этом автотранспорт не препятствовал проезду других транспортных средств. Парень зашел в дом, но вскоре вернулся к машине и распылил в лицо водителю "скорой" неизвестное вещество.

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