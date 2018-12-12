В следующем году в Алматы реконструируют три улицы

Что касается намеченной ранее реконструкции набережной реки Есентай севернее проспекта Абая, то она пока остается под вопросом.

Детали реконструкции алматинских улиц, которые будут модернизированы в 2019 году, раскрыл журналистам и.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства города Алмасхан Ахмеджанов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По его словам, в 2019 году будут обновлены три улицы - Жибек Жолы от улицы Желтоксан до проспекта Сейфуллина, улица Байсеитовой от улицы Толе би до улицы Кабанбай батыра и улица Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Калдаякова.

"Улица Байсеитовой должна быть непрерывной. Там будет пешеходный переход через Абая. Решается вопрос с безопасностью. Это будет наземный переход. Байсеитова должна быть сквозной для пешеходов, но вопрос решается с транспортной системой, там троллейбусы, автобусы, с какой скоростью они идут, будет производиться расчет работы светофора. Третий проект - улица Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Калдаякова. Мы разделили Толе би на две очереди. Причина - проект LRT, восстановление трамвайной сети, он должен начаться в 2020 году. Мы приостановили реализацию пешеходного пространства на участке от Старой площади до Муканова, чтобы одновременно начать строительство LRT и реализацию пешеходной зоны. В перспективе будем разрабатывать не только в центре города. Мы создаем ядро в центре, чтобы потом лучами уходить в периферийные зоны, доберемся до окраин", - заверил Алмасхан Ахмеджанов.

Что касается намеченной ранее реконструкции набережной реки Есентай севернее проспекта Абая, то она пока остается под вопросом.

"Проект находится на стадии архитектурного дизайна, рассматриваем несколько решений, рабочий проект выполняется без малых архитектурных форм. Мы хотим, чтобы все выглядело более привлекательно, современно. Пока это городское пространство не задействовано. Основная задача - задействовать все пространства и сделать доступной для людей. Реконструкцию набережной Есентай разделим на три очереди. Есть один нюанс, связанный со сносом частных домостроений. Нам надо найти инвестора, который будет очищать эти площадки. Там не дома, а частные предприятия - автостоянки, рестораны. Будем проводить переговоры с собственниками", - рассказал Алмасхан Ахмеджанов.

От Курманагазы до Абая, там, где Дворец бракосочетаний, реконструкцию набережной проведут в 2019 году, но участки ниже будут благоустраивать позже, так как на пересечении с Шевченко находится стратегический объект, водные сооружения. По словам Ахмеджанова, реконструкцию притормаживают, чтобы потом "выдать нормально". Что касается второй очереди БРТ по улицам Желтоксан и Наурызбай батыра, то вопрос пока остается открытым. "Я сделал заявку, но это в процессе, зависит от бюджета. К концу года, к 25 декабря, будет известно. На Желтоксан и Наурызбай батыра также планируется организовать пешеходное пространство по примеру Гоголя, Кабанбай батыра. Реконструкция Гоголя от Калдаякова до ЦПКиО пока в ожидании, также как и Кунаева",- заключил Алмасхан Ахмеджанов.

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