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Какие улицы все еще ремонтируют в Алматы

дорога Фото: акимат Алматы
Ремонт дорог в Алматы продолжается на проспекте Абая, улицах Наурызбай батыра, Масанчи и реке Есентай, сообщает Zakon.kz.

По проспекту Абая продолжается средний ремонт – ремонтируется новый участок, пишут в Telegram-канале Almaty Joly.

Завершена укладка полимерного асфальтобетона и открыто движение от проспекта Достык до моста через реку Есентай в западном направлении и от улицы Тлендиева до улицы Ауэзова в восточном направлении.

Следующий ремонтный участок – от реки Есентай до улицы Наурызбай батыра.

Движение по северной стороне перекрыто с 23:00 28 июля до 06:00 30 июля.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Сатпаева и Курмангазы.

план объезда

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Сквозное движение транспорта по улице Наурызбай батыра, проспекту Сейфуллина и улице Байтурсынова доступно.

Заезд-выезд на Центральный стадион, проезд с улицы Масанчи на проспект Абая в северном направлении будет ограничен. Объезд осуществляется по улицам Сатпаева и Байтурсынулы.

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