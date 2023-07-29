Какие улицы все еще ремонтируют в Алматы
По проспекту Абая продолжается средний ремонт – ремонтируется новый участок, пишут в Telegram-канале Almaty Joly.
Завершена укладка полимерного асфальтобетона и открыто движение от проспекта Достык до моста через реку Есентай в западном направлении и от улицы Тлендиева до улицы Ауэзова в восточном направлении.
Следующий ремонтный участок – от реки Есентай до улицы Наурызбай батыра.
Движение по северной стороне перекрыто с 23:00 28 июля до 06:00 30 июля.
Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Сатпаева и Курмангазы.
Фото: Telegram/AlmatyJoly
Сквозное движение транспорта по улице Наурызбай батыра, проспекту Сейфуллина и улице Байтурсынова доступно.
Заезд-выезд на Центральный стадион, проезд с улицы Масанчи на проспект Абая в северном направлении будет ограничен. Объезд осуществляется по улицам Сатпаева и Байтурсынулы.