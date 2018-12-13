Решение суда о ликвидации "Qazaq Banki" вступило в силу

Физические лица и индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение денег, размещенных во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках в банке.

12 декабря 2018 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 24 октября 2018 года о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki" в связи с возвратом Алматинским городским судом (апелляционной коллегией) жалобы, поданной 29 ноября 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

Как поясняется, физические лица и индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение денег, размещенных во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках в АО "Qazaq Banki". Возмещение будет выплачиваться из средств "Казахстанского фонда гарантирования депозитов" (КФГД) в пределах суммы остатка по депозиту с учетом накопленного вознаграждения, но не более максимальной гарантируемой суммы:

• 10 миллионов тенге – по депозитам в национальной валюте,

• 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.

По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Qazaq Banki" одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 миллионов тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте – не более эквивалента 5 миллионов тенге.

Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге: независимо от фактической даты получения денег в банке-агенте для расчета суммы возмещения будет применяться обменный курс на 12 декабря 2018 года. Начисление и капитализация вознаграждения по вкладам прекращено 12 декабря 2018 года.

Выплата вкладчикам АО "Qazaq Banki" через банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" начнется 24 декабря 2018 года. До 24 декабря ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" не вправе принимать заявления вкладчиков и выплачивать гарантийное возмещение.

Выплата возмещения будет осуществляться банком-агентом ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" в течение шести месяцев – с 24 декабря 2018 года по 24 июня 2019 года. Для этого физические лица и индивидуальные предприниматели – клиенты АО "Qazaq Banki" вправе обратиться в любой филиал или отделение банка-агента на территории Казахстана.

КФГД за счет средств специального резерва обеспечит банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" в полном объеме денежными средствами для выплаты возмещения вкладчикам АО "Qazaq Banki". Банк-агент вправе рассматривать заявления вкладчиков АО "Qazaq Banki" не более пяти рабочих дней со дня представления банку-агенту. Вкладчики, которые не обратятся в банк-агент в течение полугода, после завершения действия агентского соглашения вправе получить возмещение непосредственно в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

В данный момент КФГД и ликвидационная комиссия АО "Qazaq Banki", назначенная Национальным Банком Республики Казахстан, проводят работу:

• ликвидационная комиссия АО "Qazaq Banki" формирует единый реестр обязательств перед каждым из 18 246 вкладчиков АО "Qazaq Banki", в том числе с учетом изменения обменного курса тенге к иностранной валюте на дату вступления в законную силу решения суда, начисления и капитализации вознаграждения по вкладам, взаимозачета требований вкладчиков к их обязательствам перед банком, а также зачисления на счета вкладчиков денег, поступивших после лишения АО "Qazaq Banki" лицензии;

• КФГД получит от ликвидационной комиссии реестр вкладчиков, проведет проверку данных и передаст реестр вкладчиков в банк-агент для исполнения обязательств перед вкладчиками АО "Qazaq Banki";

• КФГД зарезервированы деньги на специальном счете в Национальном Банке Республики Казахстан в объеме 20,4 миллиарда тенге", которые будут перечислены в банк-агент для проведения выплаты в полном объеме обязательств перед 18 246 вкладчиками АО "Qazaq Banki".

Указанные мероприятия будут завершены до 24 декабря 2018 года.

С 24 декабря для подачи заявления и получения возмещения вкладчикам необходимо обратиться в любой операционный зал филиала и отделения банка-агента в городах Алматы, Астане, Шымкенте, Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске и Усть-Каменогорске. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а идентификация вкладчика будет осуществляться по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН). Согласно действующим правилам выплаты, договор банковского вклада или приходные кассовые ордеры для подтверждения прав требования не требуются. Допускается подача заявления и выплата возмещения представителю вкладчика АО "Qazaq Banki" по нотариально удостоверенной доверенности.

Вкладчики АО "Qazaq Banki" смогут получить деньги наличными в кассе банка-агента или безналичным переводом на действующий банковский счет. Вкладчики АО "Qazaq Banki" смогут также открыть депозит или счет в банке-агенте на сумму возмещения по действующим депозитным программам банка-агента.

Из 18 246 вкладчиков АО "Qazaq Banki", 17 369 вкладчиков имеют депозиты в пределах гарантируемой суммы и получат возмещение в полном объеме. 877 вкладчиков имеют требования сверх максимальной суммы гарантии – в этом случае, наряду с получением возмещения в банке-агенте, они (вкладчики) вправе предъявить свои требования в сумме, не покрываемой гарантией, к ликвидационной комиссии АО "Qazaq Banki". Порядок и сроки подачи соответствующих документов можно дополнительно уточнить в ликвидационной комиссии АО "Qazaq Banki":

в Алматы: по телефону +7 (727) 380 39 51 или по адресу: пр-т Назарбаева, д. 279.

в Астане: по телефону +7 (717) 291 92 60 или по адресу: ул. Кунаева, д. 14/3 (бизнес-центр "Нурсая"), 1–2 этаж.

Консультацию специалистов о гарантии по депозитам можно получить по телефону АО "КФГД": 8 8000 80 10 20 (бесплатно с мобильного). Дополнительную информацию на интернет – ресурсе: www.kdif.kz.

Адреса филиалов и отделений банка – агента размещены на интернет-ресурсе ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)": www.vtb-bank.kz. Дополнительную информацию можно получить в справочной службе банка-агента: 5050 (бесплатно с мобильного телефона).

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