Двух серийных квартирных мошенниц задержали полицейские Астаны

Одна из них снимала квартиру посуточно, а затем сдавала ее в долгосрочную аренду, а вторая якобы сдавала комнату в своей квартире.

Сотрудниками столичной полиции задержаны две мошенницы, промышлявшие сдачей в аренду жилых помещений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

Как сообщили в ведомстве, первая из подозреваемых – 20-летняя жительница Карагандинской области, приезжала в столицу, снимала квартиру посуточно, а затем сдавала ее в долгосрочную аренду. В среднем за каждую квартиру она брала у обманутых квартиросъемщиков по 100 тысяч тенге. Сейчас ей инкриминируется порядка 9 эпизодов мошенничества по сдаче в наем жилья в различных районах столицы.

Фото пресс-службы ДП Астаны

"Кроме того, сотрудниками полиции задержана 35-летняя жительница Астаны, которая обманным путем завладела денежными средствами у граждан, обещая сдать в аренду комнату в своей квартире. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности по статье "мошенничество" УК РК" - сообщили в пресс-службе столичного ДП.

Фото пресс-службы ДП Астаны

В настоящее время проводятся досудебные расследования по ст. 190 ч. 2 (мошенничество) УК РК. Проверяется причастность данных лиц к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям.

При этом полицейские Астаны предупреждают об участившихся случаях мошенничества, совершаемых при сдаче жилья в аренду, и просят всех, кто пострадал от преступных действий мошенниц обратиться в Департамент полиции Астаны по адресу: ул. Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172)71-66-78; 8-701-969-92-92 либо по номеру 102.

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