Полицейского нашли мертвым на съемной квартире в Таразе
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространилась информация о том, что на одной из квартир Тараза, которую сдавали посуточно, нашли тело 34-летнего полицейского. Якобы он повесился. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.
Как рассказали в полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
"На место происшествия оперативно прибыли руководство Департамента полиции и следственно-оперативная группа. Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего проводятся все необходимые комплексные следственно-оперативные мероприятия", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что известный турецкий певец умер во время своего концерта.
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