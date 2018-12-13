Назарбаев рассказал о трудностях настоящего лидера
Ты - ведущий, а не ведомый.
Фото : regnum.ru13 декабря 2018, 14:29
Нурсултан Назарбаев рассказал об одиночестве Президента и трудностях, с которыми сталкивается лидер, передает Zakon.kz.
"Трудность настоящего лидера заключается в том, что ты вперед смотрящий. Ты - ведущий, а не ведомый. Ты ведешь. Так куда ты ведешь, ты должен же это знать? Конечно, есть много советников, есть помощники, которые "подносят снаряды", пишут, анализируют и так далее. Но тебе надо принять решение", - отметил Президент в архивном видео, опубликованном на странице Телерадиокомплекса Президента РК.
По его словам, советники не отвечают за то, что написали.
"Тебе - Президенту надо принять решение и отвечать за него. Вот в этом и есть одиночество Президента. Ты один здесь сидишь и работаешь", - заключил Назарбаев.
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Президент болу қиын ба? Сложно ли быть Президентом? ⠀ #трк #Президент #Назарбаев #Қазақстан #мұрағат #архив #елбасы #Qazaqstan #Nazarbayev
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