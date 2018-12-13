Назарбаев рассказал о трудностях настоящего лидера

Ты - ведущий, а не ведомый.

Нурсултан Назарбаев рассказал об одиночестве Президента и трудностях, с которыми сталкивается лидер, передает Zakon.kz.

"Трудность настоящего лидера заключается в том, что ты вперед смотрящий. Ты - ведущий, а не ведомый. Ты ведешь. Так куда ты ведешь, ты должен же это знать? Конечно, есть много советников, есть помощники, которые "подносят снаряды", пишут, анализируют и так далее. Но тебе надо принять решение", - отметил Президент в архивном видео, опубликованном на странице Телерадиокомплекса Президента РК.

По его словам, советники не отвечают за то, что написали.

"Тебе - Президенту надо принять решение и отвечать за него. Вот в этом и есть одиночество Президента. Ты один здесь сидишь и работаешь", - заключил Назарбаев.

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