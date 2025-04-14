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Культура и шоу-бизнес

Арман Давлетяров рассказал, что делает мужчину по-настоящему сильным

Арман Давлетяров, сила, мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 17:35 Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров решил разместить очередной философский пост. На этот раз ведущий заявил, что смокинг не делает мужчину уверенным, но он может подчеркнуть то, что уже есть внутри, сообщает Zakon.kz.

По словам блогера, сегодня внешнее стало важнее внутреннего.

"Мы легко надеваем образы, прячемся за фасадами, играем роли. Но когда выключаются камеры и остаешься один – становится ясно, на чем ты стоишь", – написал Давлетяров в описании к публикации за 14 апреля 2025 года.

Он добавил, что настоящая уверенность – это не про статус. Это про опору внутри.

Далее знаменитость перечислил три вещи, которые делают мужчину сильным – по-настоящему.

  1. Умение держать слово. Перед другими и перед собой. Это и есть внутренняя дисциплина.
  2. Спокойствие в хаосе. Не равнодушие, а зрелость. Когда ты не реагируешь, ты выбираешь.
  3. Жизнь в своей правде. Не играть. Не казаться. А быть. Даже если это не всегда удобно.
"Смокинг – это красиво. Но сила – в тишине внутри. Выиграют те, кто строит внутренний фундамент".Арман Давлетяров

13 апреля 2025 года популярный музыкальный исполнитель Матвей Мельников, более известный публике под псевдонимом Мот, с концертом выступил в Алматы. Поклонники творчества остались в небывалом восторге от представления.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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