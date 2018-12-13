Актюбинской школьник ударил сверстника ножом в область сердца

На больничной койке школьник оказался после выяснения отношений со сверстником.

Два сантиметра от сердца. Школьник чудом остался жив после перепалки со сверстником. Десятиклассники из интерната для одаренных детей в Актобе не нашли слов, чтобы решить конфликт, и один ударил другого ножом в область сердца. Этот случай уже не первый за последний месяц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В рубашке родился. Это первое, что сказали врачи после осмотра школьника с ножевым ранением. Удар в область сердца был достаточно глубоким в 5-6 см, поэтому прогнозы врачей изначально были неутешительными.

"Рана в пределах подкожной клетчатки. Вглубь не проникало. Соответственно, повреждение легких и сердца не было выявлено. Рана прошла косо, снизу-вверх, поэтому это его и спасло, что не прямо пошла", - объясняет заместитель главного врача областной детской больницы Сагидулла Досмагамбетов.

На больничной койке школьник оказался после выяснения отношений со сверстником. Один уронил коробку, второй его обозвал. Слово за слово, и все закончилось поножовщиной.

"Как показывает анализ, молодежь стала часто использовать ножи. Общество, родители не обращают на это внимание. Предлагаем выработать для старших классов, студентов средне-специальных и высших заведений правила поведения среди сверстников. И прямо предусмотреть, что ношение холодного оружия, ножей и кастетов является проявлением слабости", - дает рекомендацию руководитель аппарата областной прокуратуры Жасулан Даулембаев.

Но пока сила у того, у кого есть холодное оружие. И школьники Актобе все чаще стали использовать ножи в качестве последнего аргумента. К сожалению, учебные заведения стараются скрыть подобные факты. Если и говорят о драке, как например, в октябре между учениками 8 и 9 классов одной из школ, то о холодном оружии в руках несовершеннолетних стараются умолчать.

"Вот, вы говорите, что тот ударил ножом, но был ли там нож или нет, мы не знаем. Этот пострадавший ученик пошел домой. Оттуда родители отвезли в больницу, поэтому мы утверждать не можем", - говорит директор областной специализированной школы-интерната для одаренных детей Гульнар Тажигалиева.

Случаи агрессии среди подростков - не редкость. Не только мальчики, но и девочки выясняют отношения при помощи кулаков. Не так давно еще одной жительнице Актобе Ангелине Самарской сверстница рассекла бровь бутылкой, якобы, защищая 5-летнюю соседку.

"Ну, ладно драться. Мы все дрались. Ну, чтобы поножовщины или резать стеклом - в наше время такого не было. Мои требования, чтобы наказали эту девочку с ее матерью", - говорит Ирина Самарская.

За детей наказывают их родителей. Их привлекают к административной ответственности, сообщают работодателю, а семью ставят на учет как неблагополучную. С несовершеннолетними тоже проводят работу, но насколько они понимают, что конфликты можно и нужно разрешать без драки, говорить сложно. В правоохранительных органах предложили создать медиативную площадку для примирения детей. Но пока свое превосходство школьники демонстрируют в школьных туалетах и надворовых площадках.

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