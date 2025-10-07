В Кызылорде школьник напал с ножом на сверстника и тяжело его ранил

В Казнете 7 октября распространилась информация о том, что в Кызылорде школьник ранил своего сверстника ножом, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что подросток был ранен в грудь и живот. Его доставили в областную детскую больницу. Врачи прооперировали ребенка, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Департаменте Кызылординской области.

"Полицией по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемый – несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ход расследования уголовного дела взят под особый контроль руководством Департамента полиции, добавили в ДП.

