Происшествия

В Кызылорде школьник напал с ножом на сверстника и тяжело его ранил

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 19:18 Фото: unsplash
В Казнете 7 октября распространилась информация о том, что в Кызылорде школьник ранил своего сверстника ножом, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что подросток был ранен в грудь и живот. Его доставили в областную детскую больницу. Врачи прооперировали ребенка, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Департаменте Кызылординской области.

"Полицией по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемый – несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ход расследования уголовного дела взят под особый контроль руководством Департамента полиции, добавили в ДП.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Караганде подросток терроризировал школьников.

В Белграде бывшая ученица ранила ножом сверстника и учительницу
06:01, 05 мая 2023
В Белграде бывшая ученица ранила ножом сверстника и учительницу
В Кызылорде неизвестный напал с ножом на мужчину у ТЦ
09:21, 16 мая 2023
В Кызылорде неизвестный напал с ножом на мужчину у ТЦ
Групповое избиение школьника попало на видео в Актау
21:38, 10 мая 2024
Групповое избиение школьника попало на видео в Актау
