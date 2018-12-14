В Актобе открыли третий суд

Здесь функционирует фронт-офис, оснащенный технологической инфраструктурой с учетом современных стандартов оказания госуслуг.

В связи с тем, что Актобе в этом году был поделен на два района - «Астана» и «Алматы», на основании указа Президента здесь открыли суд № 3, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

В данном суде будут рассматриваться все категории гражданских дел общей юрисдикции с соблюдением правил территориальной подсудности – Алматинский район г. Актобе.

В церемонии торжественного открытия суда приняли участие аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев, аким Актобе Ильяс Испанов, заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов Кайрат Елибаев, и.о. председателя Актюбинского областного суда Кайырбек Елемесов, а также руководители государственных и правоохранительных органов региона, ветераны, работники судебной системы, медиаторы, представители НПО и СМИ.

Открывая мероприятие, Бердыбек Сапарбаев поздравил присутствующих с наступающим праздником - Днем Независимости Республики Казахстан, назвал открытие нового объекта правосудия ярким событием региона.

- Для судейского корпуса основными приоритетами по-прежнему остаются повышение качества отправления правосудия, достижение доступности и прозрачности судебных процедур в целях исключения недовольства граждан и повышения доверия к судам, - подчеркнул аким.

Судья Назира Аманкулова ознакомила присутствующих с работой электронного судопроизводства, главной целью которого является упрощение доступа населения к правосудию, наглядно продемонстрировала запущенный пилотный проект «Смарт суд».

В суде № 3 функционирует Фронт-офис, оснащенный технологической инфраструктурой с учетом современных стандартов оказания государственных услуг. В нем действуют три зоны: информационный центр, входящей канцелярии и самообслуживания, имеются 6 залов судебного заседания, оснащенных системой аудио-видео фиксации.

Новый формат работы суда нацелен на обеспечение открытости, прозрачности и доступности, а также на создание максимально комфортных условий для посетителей суда.

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